Všetko je o sexe

Sex. Stará a otrepaná téma. Žiadaná. Aj v takzvaných „pravoverných“ kruhoch. Ako vždy, od čias zostavenia desatora. Alebo všeobecnej morálky homo sapiens. Dnes je ale situácia úplne odlišná, ako pred tými tisícmi rokov.

Predseda parlamentu flirtuje s transrodovou k... , ani neviem, ako by som inak tú osobu nazval. A na druhej strane významný arcibiskup zakáže knižku pre deti, v ktorej by sa mali naučiť na čo majú to, čo medzi nohami majú.

Máme sa tak dobre, že vymýšľame kraviny. A potom ich riešime. A sme geroji, ako sme ich vyriešili, alebo nevyriešili. Predčasná sexualizácia a podsúvanie tém LGBTI. Tak znejú argumenty onoho arcibiskupa. Nie, deti netreba takýmito témami zaťažovať. Veď o tom, čo tam majú, ich o pár rokov neskôr poučí predseda parlamentu. A tak je to správne. To je predsa škola života.

A rodičia sa zamykajú v kúpeľni a v spálni sa dotknú jeden druhého jedine s jasným úmyslom splodenia ďalšieho potomka. Pán predseda taký problém nemá. Vyberá si podľa toho, ktorá zlatokopka mu stojí za tie evri. A samozrejme, súčasťou onoho biznisu je aj to „chcené“ dieťa. Kam sa hrabú kresťania s ich snahou plodenia, ktoré pred časom pápež prirovnal ku králikom.

Kedysi boli témy iné. Či možno v sobotu vymrviť z klasu zrno, alebo či je dovolené v tento deň uzdraviť chorého. Tieto témy rozdeľovali biblický národ. Nerozumeli a protagonistu, nie nového chápania starých textov, lež návratu k ich pôvodnému mystickému obsahu, poslali na kríž. Dnes je témou sex. Je to žiadaná agenda.

Myšlienky, ku ktorým sa hlási západná civilizácia ostali akosi zabudnuté. Kresťanskí mladí muži a dievčatá roky umŕtvujú svoje telo aby potom plodili deti jedno za druhým. Ak si vôbec dokážu nájsť životného partnera s ktorým predtým absolvujú rýchlokurz prirodzených metód, ktorý nie je ničím iným ako pokryteckým návodom ako mať sex a nehrešiť. Bijeme sa v prsia a tí vonku nás majú za bláznov.

Za bláznov, ktorí kývu rukami ako domorodci, zakladajúc ohne v buši s očakávaním príletu bieleho muža na hučiacom obrovskom vtákovi. Stratila sa podstata a my sme zabili Boha, Boha v sebe, vytušil Nietzsche. Ostali len sentimentálne vzlyky a prvomájové heslá. A hlboká mystická pravda, ktorá bola kedysi vrytá do nášho srdca, ostala iba vytesaná do chladného kameňa.

Veď dnes je všetko o sexe. Krásne ženy sa na nás pozerajú z obálok novín a časopisov, niet snáď filmu či inzerátu bez tejto témy. Byť modelkou je životný cieľ a celebritou sa nik nestane bez aspoň nejakej aféry. A človek, ktorý chce v tomto svete žiť, musí byť predsa „in“. Aj keď žije na okraji spoločnosti. Majú nás za bláznov. Právom.

Ale deti a blázni hovoria pravdu...