Uhorková sezóna a rodová rovnosť

Podľa Wikipédie je Uhorková sezóna hovorové označenie pre letné obdobie, kedy sa deje málo mediálne zaujímavých prípadov a médiá preto píšu senzačné, nekvalitné články alebo články na nepotrebné a nezaujímavé témy.

My tu na Slovensku máme to šťastie, že všetko, čo sa počas tohoročnej Uhorkovej sezóny deje, alebo nedeje, je výsostne dôležitá téma, ktorej sa venujú hlavne „mienkotvorné“ médiá, lebo bulvár už rezignoval. Ten sa zaoberá hlavne ostrihanou prezidentkinou dcérou a jej najnovším frajerom. Teda frajerom pani prezidentky, aby som bol presný.

Mienkotvorné médiá majú naopak o matroš postarané. Keďže „koróna“ už nudí a ani KBS nevyhlásilo bojkot sexuálnemu styku, tieto médiá vďačne spracúvajú šťavnaté témy diplomoviek rôznych potentátov a ich ex, poprípade utajenú minulosť iných potentátov. Alebo „prajdu“, ktorý vlastne ani nebol. No a aby sme nezabudli na „svätý boj“ proti svätosti, aj tým, že tetu Pietruchovú vymenili. No a to je to najstrašnejšie, že ju vlastne ani nevymenili, lebo odišla sama, keď sa už na to nemohla pozerať. A vlastne ešte strašnejšie ako najstrašnejšie je, že ju nahradili fešnou mladou právničkou, ktorá robila pre úhlavného nepriateľa, ktorým je KBS. Áno, tá KBS, ktorá nielen že nevyhlásila bojkot sexuálnemu styku, ale presadila, že „rodová rovnosť“ nejestvuje. Rod totiž patrí do gramatiky a my tu máme mužov a ženy, a tí si majú byť rovní. Kto by to bol býval tušil?

Každopádne mať mužov a ženy (alebo ženy a mužov, aby som politicky korektný) je jednoduchšie ako mať „rod“. To je závažný fakt. No veď si len predstavte, že my máme v slovenčine rody tri, a napríklad naši južní susedia nemajú žiaden. Alebo jeden univerzálny? Neviem sa vyjadriť, nie som lingvista. Ale aj tam majú mužov a ženy. Minimálne podľa obrázkov na dverách toalety.

V rodovej problematike môže byť veľký zmätok. Hlavne keď sa toho chytí Únia a naši ministerskí. Pred pár rokmi, keď teta Pietruchová začínala vo svojom úrade, vysielala misie na iné ministerstvá, aby tamojších nevzdelancov poučili, ako majú správne písať rodovo vyvážené listy. Dozvedeli sme sa, ako správne písať napríklad oslovenie: „vážená/ý“, ale aj iné finesy. Keďže ale už vtedy tie tety urputne bojovali za LGBTI agendu, som sa na záver opýtal, koľkože to teda máme rodov? No predsa tri, tvrdila lektorka. Ja som oponoval, že sedem. Keď som lektorke vysvetlil, že predsa M,Ž,L,G,B,T,I je dokopy sedem, povedala, že si to teda musí ešte ujasniť.

Je veľká škoda, že sa mienkotvorné médiá viac nezaujímajú o spomínanú mladú právničku z KBS. Možno, že by zistili, že zmena názvu bývalého odboru tety Pietruchovej na „odbor rovnosti žien a mužov“ má svoje opodstatnenie. A možno že by aj pochopili, že mladá krv je mladá krv. Aj keď je kresťanská.

https://www.linkedin.com/in/zuzana-brixov%C3%A1-01a36a2b/?originalSubdomain=sk