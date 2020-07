Uzrie Sally svetlo sveta?

Sally je moja láska. Nenarodená. A neviem, či vôbec niekedy uzrie svetlo sveta. Napriek tomu ju neustále oprašujem a starám sa o ňu. Tú knihu sa snažím vydať už niekoľko rokov.

Ja viem. Nie som jediný na Slovensku. Ono totiž tu niečo vydať je nesmierne ťažké. Hoc by to bol aj brilantný text, chudorľavé slovenské vydavateľstvá riskovať nebudú. Radšej siahnu po osvedčených tituloch zo zahraničia, po osvedčených domácich autoroch bulvárnych detektíviek, alebo po knihách pre mamičky a detičky. Tu sa dobrodružný a veselý román, navyše zo šesťdesiatych rokov, ktorý sa odohráva pri mori a na mori, jednoducho nechytá.

Príbeh knihy Sally White sa začal veľmi dávno. Je tomu už vyše päťdesiat rokov. Bolo to jedného odpoludnia neskorého leta, keď som so sieťovkou plnou „foglaroviek“ prečítaných počas prázdnin, vstúpil do ľudovej knižnice, oddelenia pre deti a mládež. Bál som sa, aby ma nepokutovali, lebo s vrátením kníh som meškal. Našťastie teta knihovníčka bola zhovievavá a nechala ma opäť pohrúžiť sa do políc a vybrať si niečo ďalšie na čítanie. Žiaľ, žiadne ďalšie „foglarovky“ už neboli, a tak som len tak náhodne vytiahol z police obchytanú knihu v červenej plátenej väzbe s lákavým názvom „Prázdniny na moři“ od mne dovtedy neznámeho autora Arthura Ransoma.

To už neboli len „uzlíky“ a „bobríky“ ako vo „foglarovkách“. Bolo to čosi nové, bola to vôňa mora a vietor vo vlasoch. Kniha ma chytila za srdce tak, že do dnes si „ransomovky“, už ako starý chlap, stále čítam. Ransome ich napísal tuším trinásť. Poslednú nedokončil. Príbehy ostali uťaté v čase pred začiatkom druhej svetovej vojny.

Nie, nebojte sa, knižka Sally White nie je o detských hrdinoch z „ransomoviek“ – i keď, no kto vie... Táto knižka je o tých „večne mladých“, ktorých vôňa mora a vietor vo vlasoch poznačila na celý život. A je aj o vás a vašich snoch...

Samotnú knihu som písal aj s prípravou a štúdiom reálií asi dva roky. Môj vzor – Arthur Ransome – tiež mal vo svojich knihách reálie excelentne zvládnuté. Tak som študoval prílivy a odlivy, vlny a vetry typy lodí a príslušné destinácie. A musím poďakovať aj známym slovenským námorným kapitánom Jaroslavovi Coplákovi a Jánovi Konečnému za vzácne rady a cenné pripomienky.

Kniha je teda už viac rokov hotová a poslal som ju aspoň do dvadsiatich vydavateľstiev. Odpovedali len z jediného, že keď tak chcem, nech si vydanie zaplatím a oni knihu láskavo aspoň dajú do distribúcie. Alebo mi celý náklad dajú a môžem si to rozvážať po nezávislých dedinských kníhkupectvách, lebo do siete sa bez vydavateľstva nedostanem. A nepomohli ani známi a známi známych.

Tak čo teraz? Jedného dňa som sa veľmi potešil, keď mi moja literárna kozultantka Soňa Borušovičová zavolala, že čosi našla. Že vraj „crowdfunding“. Také vydavateľstvo vraj vzniká. Pripravili kampaň, dali do toho veľa energie, ja sám a moji známi informácie o knihe zdieľali asi desať tisícom ľudí na facebooku a myslíte si, že sa veci pohli? Do konca kampane ostáva asi mesiac, no tých zopár predobjednávok veľkú nádej nedáva. Nuž čo. Sally White aj tak ostane moja veľká láska. Aj keď nenarodená...

Tu sú aspoň dve ukážky:

video //www.youtube.com/embed/idSoazVvAsU

video //www.youtube.com/embed/3TbRc0j8LZU