Nebime už toľko toho Igora

Kopnúť si chce každý, akonáhle je príležitosť. Poteší to podobne, ako keď susedovi skape koza. Je to proste taká ľudská vlastnosť, rozvinutá najmä na Slovensku. A v súčasnosti, zdá sa, je najlepším fackovacím panákom Igor Matovič.

Všetci vieme, že Igor je „selfsmademan“. Toto samé o sebe nie je chybou, ak sa človek v živote naučil to, čo pre prácu potrebuje. Alebo naopak, ak robí robotu, na ktorú má. Skúsenosti, vzdelanie, osobnostné predpoklady.

Mal som kedysi šéfa, ktorý vravieval, že ak je niekto dobrým vrátnikom, nechajme ho robiť vrátnika. A ak je niekto dobrým manažérom, nedávajme ho na vrátnicu, lebo tam zahynie nudou. Je však problém, keď si vrátnik myslí, že by tú či onú vedúcu úlohu zvládol lepšie.

Ešte väčším problémom ale je, keď sa niekto hrou osudu ocitne na manažérskej stoličke bez predošlých skúseností s vedením tímu. V súkromnej firme, najmä vo veľkom „korporáte“, sa to až tak často nestáva, a keď, dotyčný človek musí prejsť patričnými školeniami.

Igor sa po dlhej kariére búrliváka a rebela odrazu ocitol na najvyššej manažérskej pozícii štátu. Nechcel by som byť v jeho koži, keď zistil, že pravidlá technológie riadenia štátu doteraz poznal len zvonka a len natoľko, aby vedel ako ich nabúrať. To musel byť pre neho šok.

Čo v takom prípade hovorí rozum sedliaka? Treba sa obklopiť ľuďmi, ktorým dôveruje a na ktorých je spoľahnutie. Problém ale je, že ak je niekto obyčajným človekom, tak to nie je záruka príslušných schopností.

Ďalej je potrebné vyskladať tím, a to sa tiež nedá len tak halabala. Aj tu platia určité zákonitosti, ktoré treba poznať a rešpektovať, aby to fungovalo. No a potom je treba vedieť ten tím aj riadiť, inak všetci skončia u doktora Chocholouška. Ak sa tím poskladá systémom ČKD (čo kto dá), tak to určite fungovať nebude a k Chocholouškovi pobeží manažér ako prvý.

Keď sa tak pozerám na prvých sto dní panovania Igora Matoviča, aj s oboma očami prižmúrenými nad čínskym rúškom, situácia je na hranici chaosu. Taký Donald v Amerike, aj keď čosi tresne na Twiter, má tím, ktorý danú blbosť koriguje a Donaldove priania a fantázie pretransformuje do právne a legislatívne „jedlej“ formy.

Chudák Igor je na tom podstatne horšie. Mám taký pocit, že jeho tím je z toho často „per plex“. A mám aj taký pocit, že Igor vlastne ani nechce, aby niekto dovysvetľovával jeho „fejsbúkové“ statusy. Ako by ste trebárs transformovali do právnej formy smajlíka? Alebo ako by ste taktne vysvetlili, že „black-out“ sa týka elektrizačnej sústavy?

Výsledky Igorovej techniky riadenia tímu sa veľmi blížia ku klasickému manažérskemu zlyhaniu. Toto sú podľa literatúry typické symptómy neefektívneho manažmentu:

Úlohy sú zadané príliš všeobecne, takže tím nevie, čo presne sa od neho očakáva.

Úlohy sú zadané príliš detailne, preto stráca záujem pristupovať k ich plneniu tvorivo a iniciatívne, iba čaká na ďalšie inštrukcie.

Vedenie a motivácia zo strany manažérov neladia s pripravenosťou a so schopnosťami členov tímu.

V tíme vládne napätie, konflikty, ľudia si nevedia otvorene dať spätnú väzbu, tím nepreberá zodpovednosť za dosiahnutie cieľov.

Zloženie tímu je veľmi jednostranné, chýbajú tam ľudia, ktorí by vytvárali rovnováhu osobnostných štýlov rozhodovania, riešenia problémov a prístupov k učeniu sa z vlastného fungovania.

Viazne pracovná komunikácia a odovzdávanie informácií potrebných na plnenie úloh.

Na požiadavky externých aj interných klientov tím reaguje pomaly, nezaujíma sa o názor klientov, nehľadá rezervy v zlepšení vlastnej práce.

Výsledky úloh sú v nižšej ako požadovanej a očakávanej kvalite aj kvantite, tím opakovane neplní úlohy v stanovených termínoch.

Tím sa cíti stresovaný, nezaujíma sa o prácu ako takú, spoločné tímové úsilie je minimálne.

Nech už je teda Igor, aký je, určite je to dobrý a rovný človek. Tak teda, nebime ho už toľko a pošlime ho radšej na školenie. A to čo najskôr, lebo skončí u doktora Chocholouška ako prvý.