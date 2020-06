Čo deti nevedia

Staré dobré dovolenkové časy sa pominuli. Nielen kvôli „korone“. Čisté pláže nie sú už tak čisté a za tých tridsať rokov som nabral asi dvadsať kíl.

Vtedy, začiatkom deväťdesiatych rokov, sme trávievali letné dovolenky v jednom rezorte zašitom medzi skalami v Španielsku. Príroda krásna, pivo výborné, ale predsa len nuda. Nebyť šnorchlovania a plachtenia. Manželka však nesmela vedieť, čo tam na vode vystrájam, a deti už tobôž.

Dali sa tam prenajať malé rýchle lodičky, tuším pretekovej triedy Toper. Je to niečo cez štyri metre dlhé a má to oplachtenie podobné triede Finn. Zľahka túto lodičku vie ovládať jeden človek a navyše je tak rýchla, že ide aj do sklzu. Proste geniálna hračka pre veľkých chlapcov.

Chodil som na vodu obvykle na jeden a pol hodiny. Úplne to stačilo, človek sa vybláznil dosť. A nebola to vždy len sranda. Nasledujúci manéver sa mi tak vryl do pamäti, že ešte dnes, po tridsiatich rokoch ho vidím ako keby sa to stalo včera.

Bolo to dosť ďaleko od brehu, kam som sa dostal keď som sa pokúšal naháňať surferov. Neskoro som si uvedomil, ako ďaleko som. Urobil som teda obrat proti vetru, aby som sa nedostal mimo oblasť zátoky. Tento manéver súčasne pomohol aby čln zdolával metrové vlny v kolmom smere. Vietor vial stále k pobrežiu, a mal som ho tentoraz z ľavoboku zozadu. Zakaždým, keď loď vystúpila na hrebeň vlny, oprel sa vietor do plachty a keď klesla do údolia, plachta vietor čiastočne strácala. Musel som v rovnakom rytme loď vyvažovať. Začalo to byť dosť náročné, nebol som na to zvyknutý, dostávali zabrať brušné svaly. A potom prišlo krátke pásmo tíšiny.

Loď prešla tíšinu zotrvačnosťou. To už som vedel, koľko bije a rýchlo som si presadol na druhú stranu. Plachta sa prešmykla a chytila vietor z opačnej strany. To nebola bríza, to bolo čosi silnejšie. Fúkalo od hôr a v chránenej zátoke vznikal pod silným padavým vetrom horizontálny veterný valec, takže vietor v nej vial k pobrežiu. Na mori ale vial od brehu a jeho sila sa stále zväčšovala.

Pomyslel som si, že musím odtiaľ rýchlo vypadnúť, lebo skončím na Malorke. Pokúsil sa vyostriť smerom ku brehu. Schytal som však taký príval vody zo speneného hrebeňa vlny, že som si to hneď rozmyslel.

Neostávalo nič iné, ako pokúsiť sa otočiť po vetre. Pri takejto sile vetra je halza nanajvýš riskantný manéver, ale nebolo na výber. Musel som ho urobiť v údolí medzi dvoma vlnami, aby som udržal náraz pri prešmyknutí plachty. Rozbehol som loď po vetre, vytiahol plutvu a trocha zodvihol list kormidla, aby loď mala čo najväčšiu rýchlosť. Plachta bola úplne napravo. Sadol som si na kormu a keď loď skĺzavala do doliny pod vlnou vykopol som kormidelnú páku doľava, pridržal ju stehnom a oboma rukami priťahoval plachtu. Išlo to ťažko, vietor bol aj pod vlnou dosť silný.

A potom to išlo veľmi rýchlo. Jeden zlý hmat na lane liace a stratil som cennú sekundu. Loď sa odrazu vyšvihla na hrebeň vlny, vietor sa silou oprel do takmer otočenej plachty, vytrhol mi liace z rúk a rahno sa z veľkým treskom prešmyklo v zlomku sekundy na druhú stranu. Zadržal ho až uzol v prievlaku. Loď sa v okamihu postavila na špicu a mňa katapultovalo smerom doľava dopredu. Dopadol som do vody a v letku som si všimol, že moja hlava minula rahno iba o vlások. Bubliny zasyčali a potom plesk, plachta prikryla mi hlavu a zotrvačnosťou ma tlačila pod vodu. Vesta iba zavadzala. Nemohol som sa ponoriť a uniknúť spod ponárajúcej sa plachty, no napokon som sa nejako vymotal a videl, že sa loď celkom prevrátila. Zakvačil som prsty do štrbiny plutvy na dne lode a prudko oddychoval.

A čo bolo potom? Ako som sa dostal na breh na poškodenej lodi? Nebolo to jednoduché.

Tento príbeh som zakomponoval do mojej najnovšej knižky, ktorú sa snažím vydať. A to je na Slovensku snáď ešte ťažšie, ako plachtiť na malej loďke na mori. Ale ak sa vám táto story páčila, môžete sa dozvedieť viac . Stačí klik.