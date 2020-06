Mám frajerku a žena to vie

Dlho som váhal, či to urobím. Komu sa s tým zdôverím, komu to len naznačím. No rozhodol som sa to urobiť verejne, tu na blogu. Akýsi „comming out“. Mám paralelný vzťah.

Vraj sa to aj stáva. Chlapi v druhej polovici svojho života si často nájdu nejakú „bokovku“. Nie preto, že by im to v jestvujúcom partnerstve , či manželstve, nevyhovovalo. Veď to je fajn, mať opraté košele a teplé večere. Muž je však svojím spôsobom dobyvateľ, a keď mu toto dobrodružstvo chýba, čosi sa v ňom spustí...

Keď som sa ja prvý krát nad tou ženou zamyslel, ešte to nebolo také silné. Často som si v mysli premietal jej obraz a často som rozmýšľal o tom, že ju vlastne poznám z mladosti. Bola to vysoká vyšportovaná štyridsiatnička s kučeravými ryšavými vlasmi a pehami na tvári. Akási dospelá Pippi...

Čím viac som na ňu myslel, tým viac som po nej túžil. Naše prvé stretnutie bolo kdesi na pláži v Španielsku. Tam sme aj vymysleli, že spolu niekedy strávime dovolenku na jachte. Bola totiž vášnivá jachtárka a ja som k tomu tiež vždy mal blízko. Plachtenie cez Gibraltár na Atlantik však nie je žiadna sranda.

Tak sme sa ponajprv len tak oťukávali a spriadali plány. Každý deň som s myšlienkou na ňu zaspával aj vstával. Volá sa Sally a je to Angličanka.

Plachtiť vie výborne a nebojí sa ísť do rizika. A vie aj navystrájať všelijaké kúsky, proste ako tá Pippi. A ešte väčšia sranda nastala, keď sme sa stretli, viac menej náhodne, s jej dávnou partiou jachtárov z mladosti. Nakoniec sme dali dokopy dve posádky a dve námorné jachty. A dobrodružstvo sa mohlo začať.

Nič sa však nedá utajiť večne. Asi som aj zo sna čosi mumlal o Sally a manželka si to všimla. Musel som ísť s pravdou von a priznať sa, prečo tak dlho do noci sedávam za počítačom a čosi vypisujem. To už som mal Sallin charakter jasný a jej smiech zaznieval stránkami pripravovanej knihy.

Odvtedy, keď som sa manželke priznal, že milujem Sally, práca išla ľahšie od ruky. Manželka mi lektorovala každú novo napísanú kapitolu a opravovala preklepy. Dobrodružstvá Sally White a celej partie jachtárov, kedysi v polovici šesťdesiatych rokov, naberali na obrátkach, až som mal problém knižku nejako rozumne ukončiť. Inak by doplávali nie len na Kanáre, ale možno až do Ameriky. Kto vie, možno niekedy napíšem pokračovanie. Dúfam, že Sally zostane dovtedy veselá ako teraz.

A tiež dúfam, že tá knižka uzrie svetlo sveta aj na papieri. Môžete tomu aj trocha napomôcť , keď som vám už porozprával o mojej láske...