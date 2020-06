Nesmejme sa Radovi Ondřejíčkovi

Nie, nebudem tu brániť ministra Krajčího. Každý môže mať svoj názor a slobodne ho hovoriť, pokiaľ neprekročí zákon. Rado Ondřejíček našťastie nie je ministrom. Keby bol, mal mal by som skutočne strach, kam až Slovensko kleslo.

Každý môže mať svoj názor a slobodne ho hovoriť, pokiaľ neuráža druhého a neprekročí zákon. Toho sa minister Krajčí, pokiaľ viem, nedopustil a jeho charizmatické vyjadrenia sú určené pre tých, ktorí im rozumejú.

Jeho činy ako ministra by sme tu síce rozoberať mohli, ale až čas ukáže, či boli správne. „Po ovocí“, ako sa hovorí.

Vráťme sa však k Radovi Ondřejíčkovi a k jeho dnešnému komentáru, ktorý redakcia SME zaradila do prémiového plateného obsahu. Našťastie plateného. Veď za túto kopu nenávistných slov si čitateľ iste rád zaplatí. Či nie?

Urobme teda aj my, podobne ako Rado Ondřejíček, myšlienkový experiment. Predstavme si, že minister Krajčí je černoch. Alebo, aby sme ostali doma, taký tmavšie sfarbený Róm. Dovolil by si pán komentátor Ondřejíček povedať slovo na margo farby ministrovej pleti?

Pán minister nie je ani černoch, ani Róm. Marek Krajčí je v prvom rade odborník, detský kardiológ, A potom kresťanský aktivista. A čuduj sa svete, nie je ani Rímsky katolík.

Keby bol minister Krajčí černoch, alebo Róm, o jeho identite by hovorila farba jeho pleti. Nemusel by povedať ani slovo, a hneď by ho mnohí naši „roduverní“ opľúvali. Tomu sa hovorí rasizmus.

Keďže však Marek Krajčí nie je černoch, ani Róm, musí svoju identitu a presvedčenie nejako vyjadriť. A on ju ako kresťanský aktivista nebojácne a systematicky vyjadruje. Keď ho však za toto ktosi opľúva, ako sa to nazýva? Áno, je to hanobenie a sú za to až tri roky podľa §423 ods.1 Trestného zákona.

Takže ako, pán Ondřejíček? Takže ako redakcia SME? Neprepískli sme dnes niečo?