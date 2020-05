Úvodom otázka: Vieme si to vôbec predstaviť? Možno niektorí áno, no to sú predstavy veľmi naivné. Svet bez Fica by bol ako Cola bez bubliniek. Alebo nie?

Národ slovenský, kňažstvo i staršina naša sú už od čias Jánošíka naviazaní na lídrov. Niektorí starí pamätníci dokonca hovoria, že už od čias kniežaťa Pribinu, či kráľa starých Slovákov.

Slovák potrebuje vodcu, ako ovce valacha. A je mu jedno, že ten Jánošík je vlastne právoplatne odsúdený zločinec. Dnešná doba to len a len potvrdzuje. Veď ešte toť nedávno sa klasickí zločinci pretŕčali v Smotánke a na tlačovkách.

Vráťme sa však k Ficovi. Je to nadpriemerne inteligentný človek so schopnosťou analyzovať hru mnoho ťahov dopredu. Má drajv, a pokiaľ z nejakých dôvodov nemá seknutú chrbticu, alebo nejaké iné fyziologické problémy, vie všetkých prevalcovať. Proste ťažká váha, celkom určite ťažšia ako „otec zakladateľ“. Avšak tieto vlastnosti nestačia, aby bol niekto lídrom. Ani prirodzeným, ani neprirodzeným.

Od nepamäti lídra robia médiá. A je jedno, či už písané, ako za čias národného obrodenia, kedy vznikal „jánošikovský kult“, alebo dnes, v dobe elektronickej. A je tiež v podstate jedno, či tie médiá o potenciálnom kandidátovi na lídra píšu pozitívne, alebo negatívne. Veď si spomeňte, akým lídrom je v base trebárs Černák.

Takže, keď si to zhrnieme, z Fica lídra urobili média. Začalo to „Majstrom Čističom“ a „premenou vody na Cocacolu“. Nie, nemám na mysli tú fľaškovú „gorilovskú“. To predsa bola kauza x-tej Dzurindovej vlády. Mám na mysli tú „Flašíkovskú“. Á propos: Vyčíta dnes Fedor Robovi, že ho dostal do najvyších pozícií, tak ako je to vyčítané Pelimu? Nuž, ale aj Pellegrini je tiež značka vody. Dobrej, najmä ak je sýtená a dobre vychladená.

Teraz nám Fico plače. Že bez neho sa zrúti svet. Podobne ako sa vyplakával apoštol Pavol, keď odchádzal z Efezu. Ten tiež nariekal, že on to tam roky budoval, a keď odíde vtrhnú do cirkevného stáda dravé vlky a všetko to tam roztrhajú. Ba čo viac, aj mnohí biskupi sa pridajú na stranu vlkov a zradia.

Takže Ficov plač je ako cez kopirák. Nič nového pod slnkom. Žiaden líder neodchádza rád. Najmä ak je postihnutý mesianistickým komplexom.

Na rozdiel od Fica si ale mnohí svet bez neho predstaviť dokážu. Aj keď naivne.

Veď: „Zomrel kráľ – nech žije kráľ!“

Dík za pochop!