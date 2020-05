Aj havran je len vták

Pôvodne sa mal tento pamfletík volať „Havran je vták“, ale rozmyslel som si to. Ešte by ma mohol niekto zažalovať.

Keď si dáte do vyhľadávača kľúčové slová „wiki“ a „havran“ dostanete na prvých dvoch miestach odkazy na „vtáka havrana“ a hneď na treťom na Michala Havrana ml. Neviem ako sa vytvára tento „ranking“, zrejme podľa dôležitosti.

O vtákovi havranovi sa dozviete, že „Havran čierny alebo havran poľný (Corvus frugilegus), ľudovo havran, je spevavec z čeľade krkavcovitých...“ Teda spevavec. Hmmmm… To jeho krákanie je vraj spev?

O Havranovi Michalovi ml. sa dozviete, okrem iného samozrejme, že je to slovenský publicista. Publicista znamená, že niečo publikuje. Písomne. Teda nekráka. Písomne sa krákať nedá.

Sám Havran Michal ml. hovorí, že najradšej píše v žánri „pamflet“. Vraj sa tomu priučil vo Francúzsku. A tu nám opäť wikipédia vysvetlí, že „Pamflet alebo hanopis v užšom zmysle je kratšie literárne dielo s hanlivým, kritizujúcim obsahom. Najčastejšie namierené proti spoločnosti. V literárnych hanopisoch autor pritom zámerne zdôrazňuje alebo zveličuje záporné stránky kritizovaného predmetu.“

Nuž a blížime sa k jadru veci. Kým Corvus frugilegus kráka, aby si napríklad vymedzil teritórium, alebo lákal samičku, Havran Michal ml. píše aby hanil. Celkom úmyselne.

Nuž a potom sa čudujeme, že mu prišijú na krk trestný čin s podobným meritom veci. Hanobenie.

Keď Corvus frugilegus kráka moc nahlas, tak mu jeho konkurent ďobne do hlavy. A ten havraní zobák je dosť ostrý. Havran Michal ml. má tiež ostrý zobák, no zabudol, kde sú hranice jeho teritória. A teraz sa vyhovára, že on vlastne tých katolíkov nehaní kvôli Kuffovi, ani Kuffu kvôli katolíkom, ale že vraj ide o stáročný konfesný konflikt. Že vraj Luther tiež čosi priklincoval na dvere kostola.

Odhliadnuc od toho, že skrývanie sa za evanjelické vyznanie v dnešnej ekumenickej, alebo ešte lepšie povedané „postkonfesiálnej“ dobe, je naivnučký alibizmus, je celá jeho obranná argumentácia postavená na hlavu. Predsa nie je možné uraziť verejne človeka a posielať ho do cirkusu len preto, že s ním nesúhlasíme. A to ešte viac, keď tento človek je akýmsi symbolom dosť veľkej skupiny ľudí.

Kuffa do cirkusu nepôjde. No Havran Michal ml. bude rád, keď neskončí vo voliére. Teda za mrežami.

