Je vládny program v ohrození?

Zvládne Matovičova vláda svoj vlastný program? Sto dvadsať jeden strán nápadov, námetov a legislatívnych iniciatív? Navyše vzájomne tak prepojených, že absencia koordinácie by mohla viesť k chaosu.

Tých sto dvadsať jeden strán som preletel len zbežne a už sa mi zahmlilo pred očami. Nie preto, že by program bol zlý, ale pre jeho ťažkú zvládnuteľnosť. Zdá sa mi, že tento program vznikal sumárom priorít jednotlivých členov vládnej koalície, pričom samotný text spracovali jednotlivé rezorty. A to tak, že program spracovali šéfovia príslušných útvarov ministerstiev podľa zadania priorít. Za to dám ruku do ohňa, sám som desať rokov na jednom ministerstve pracoval.

To nie je v princípe nič zlé, pretože jedine ľudia z jednotlivých útvarov „vedia, kde je sever“, a konečne oni budú následne program v praxi implementovať. Pes je však zakopaný inde.

Vládny program prináša veľké množstvo iniciatív. Mnohé z nich budú vyžadovať serióznu legislatívnu podporu. A príprava toho množstva noviel zákonov a zákonov nových, a to nepočítam rôzne súvisiace vyhlášky, vyžaduje čas. Od zadania až po finále v parlamente trvá príprava seriózneho zákona niekedy aj rok. A to som optimista.

Navyše pri každom zákone je potrebné nielen odhadnúť a zdôvodniť ekonomické dopady, ale aj potrebné zmeny a dopady na už jestvujúcu legislatívu. To nie je nič neobvyklé a ministerskí byrokrati tento proces perfektne zvládajú. Problém však môže nastať, keď sa tvorí také množstvo legislatívy, ako predpokladám, že sa na základe programového vyhlásenia tvoriť bude, súčasne.

Celkom určite teda dôjde ku kolíziám. Kolízie budú faktické, rozpočtové ale aj časové. Legislatívny proces totiž predpisuje určité lehoty, napríklad na medzirezortné pripomienkovanie, predkladacie lehoty a tak ďalej. Samozrejme, to čo tu píšem je veľmi zjednodušené.

A teraz si predstavme, že do toho všetkého zasahuje „koronakríza“. To znamená, že k serióznej legislatívnej práci sa pristúpi, keď bude mať vláda trocha viac času a nebude musieť na dennej báze riešiť osady a domovy. Iste, dalo by sa povedať, že nech odborníci zatiaľ pracujú. No kto ich bude koordinovať?

Pri takom množstve práce, je nevyhnutné postupovať systémovo. Inak vznikne chaos. Nielen každý projektový manažér trebárs v IT branži, ale aj každý stavbyvedúci vie, že nie je možné projekt riadiť „hurá štýlom“ cez Facebook. Nielen, že je potrebné naplánovať si zdroje, napríklad odborníkov, ale aj treba riešiť aby nenastali faktické kolízie. Keď mám na stavbe štyri tatrovky, nemôžem súčasne voziť na sedem kôp. Keď mi jedna časť IT projektu podmieňuje pokračovanie iných častí, musím zvážiť priority. Proste nejde všetko robiť naraz, aj keď si to predseda praje.

A tu je práve ten pes zakopaný. Nikde som nepočul, že by sa koordináciou plnenia vládneho programu mal niekto zaoberať. Nie je možné rozbiť implementáciu programu na jednotlivé ministerstvá, akože „zrobte jak zrobte, len aby dobre bolo“. To by určite nastal chaos.

Ale to snáď Igor vie.