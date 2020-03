Veru neviem, čo mám napísať do perexu. Hádam len to, že ešte si stále neuvedomujeme, ako sa to celé môže skončiť...

Strach

Na našom malom dvore

nastal dnes ráno strach.

Zomrel ten starý hore

už ide odtiaľ smrad...

Telekomy nejdú,

ani záchranári,

a čo bude zajtra

sa mi ani nemarí....

Potraviny prázdne

vykopnuté dvere,

vykradnutý obchod,

koho to dnes serie...

Na ulici mŕtvo,

len vojak na stráži.

Zavretý bar veru

fľaša nevyváži...

Iba havran kráka,

že máme sa mať radi,

ale ako na to

nikto neporadí.

Zomrel aj ten druhý

na piatom poschodí,

mladá mama dole

pod bránou už rodí...

Pane, toto si chcel?

Veď nie zlé sme chceli.

Vari zabudli sme

potrieť veraje dverí?

Potrieť krvou mladou,

krvou baránkovou.

Tú, žiaľ, nezohnal som.

Potriem radšej svojou...