Ako na IT projekty v štátnej správe I.

IT projekty v štátnej správe sú všeobecne považované za predražené, nekonzistentné naprieč jednotlivými úradmi a neprehľadné. Nemusí tomu byť vždy tak.

Sám som kedysi roky kódoval. V Assembleri ale hlavne v strojovom kóde procesorov. Bolo to v časoch, keď „pecká“ boli v plienkach, o JAVE sa ani nechyrovalo a „céčko“ bolo na riadenie procesov v reálnom čase nepoužiteľné – nebolo na čom kompilovať a výsledný kód bol na výkon vtedajších „jednočipákov“ príliš rozsiahly. Vrcholom techniky na našom ústave bola jediná „smepácka“ zostava, na ktorú sa všetci chodili pozerať ako na posvätnú kravu. Dnešný „ajťák“ by povedal „pravek“.

Vtedy som viedol aj na dnešné pomery dosť veľký tím, a tak som dobre spoznal vývojársku „náturu“. Rovnako vtedy, ako aj dnes, platili tieto základné postuláty:

1 v každom programe je možné nájsť aspoň jednu chybu

2 každý program je možné aspoň o jednu inštrukciu skrátiť

3 z čoho vyplýva, že každý program je možné skrátiť na jedinú inštrukciu, a tá je chybná

Toto som denne vtĺkal chalanom do hláv, aby si uvedomili, že nie je možné donekonečna program vylepšovať, lebo sa nikam nedostaneme. Inak by sme nikdy nedokončili vývoj zariadení, ktoré mali byť daným softvérom riadené.

O pár rokov neskôr, už v čase prvých „noťasov“, som softvéry a celé riešenia predával. Teda predával, lepšie povedané obchodoval som, a to aj do štátnej správy. Nemyslite si, že to bolo jednoduché. V tých časoch máloktorý úradník vedel, čo je to dokument manažment, ERP, alebo e-learning. Bola to doba „evanjelizácie“, aby sa aspoň nejaké riešenia predali. A riešenia boli poväčšine „šité na mieru“ podľa potrieb zákazníka. Problém však bol, že zákazník svoje potreby nepoznal.

Neskôr, keď som prešiel na opačnú stranu stola a zamestnal som sa na jednom ministerstve, zistil som, že sa toho veľa nezmenilo. Úradník stále nevie, čo chce, ale chce to silne. A tak je tu veľké riziko, že zdatný IT obchoďák mu natlačí aj to, čo v živote potrebovať nebude, a na strane druhej to, čo by potreboval mu nedodá.

Rozprával sa taký vtip, že keď sa pýtali najlepšieho obchodníka z chladničkami, ako to, že má také dobré výsledky v Grónsku medzi Eskimákmi, odpovedal: „Viete, to je o umení presvedčiť zákazníka. Ja im to neponúkam ako chladničku, ale ako komôrku na zohriatie...“

Ale poďme späť k tým IT projektom v štátnej správe. Nechcem tu riešiť procesy verejného obstarávania. To je kapitola sama o sebe a je to dosť „šedá zóna“. Na to sú iní experti. Rád by som ponúkol pár skúseností, ako sa vyhnúť efektu „eskimáckej chladničky“.

V princípe je jedno, o aký objem peňazí ide, alebo či má byť dané riešenie použité individuálne pre jeden úrad, alebo či sa kontrahuje megariešenie pre celý štát. Pri veľmi veľkom zjednodušení sa dá povedať, že IT riešenia môžeme rozdeliť do troch skupín:

„krabicový soft“, napríklad dodávka jestvujúcich produktov Microsoft

„kustomizácia“ veľkých modulárnych riešení, napríklad SAP, Salesforce, Fabasoft

špecializované riešenie „na mieru“

Prvé dve kategórie nie sú až takým problémom. Prvá kategória sa obvykle realizuje centrálne nákupom licencií pre štátnu správu a z pohľadu funkcionalít vlastne nie je čo riešiť. Druhá kategória je o čosi zložitejšia. I tu sa dá nakupovať centrálne, ale samotné prispôsobenie je na definovaní potrieb toho, či onoho úradu. V konečnom dôsledku, opäť zjednodušene povedané, ide o akési vyberanie si modulov z „katalógu“. Iste, parametrizácia a prispôsobenie danej „zostavy“ je vec náročná, vyžadujúca úzku spoluprácu dodávateľa a odberateľa, najlepšie formou projektového tímu.

Čomu sa chcem venovať podrobnejšie je kategória tretia. Tu je najväčšie nebezpečenstvo efektu „eskimáckej chladničky“. Ale o tom až nabudúce.