Deficit odborníkov a rozhadzovanie rukami

Vládnuť nie je jednoduché. Teda pokiaľ za vládnutie nepovažujeme populárne slogany a rozhadzovanie rukami.

Nastalo ticho. Len Kollár rozhadzuje rukami v rádiu Expres. Kiska je v Poprade, Sulík asi tíško ladí nejaký excel a Matovič I. rozmýšľa, ako pretaviť jedenásť téz na vládny program. Ono totiž vládnuť krajine je niekedy danajský dar.

Správa krajiny, teda pokiaľ „ústavná väčšina“ nepretransformuje krajinu na autokratický režim tureckého typu, je nesmierne zložitá agenda opierajúca sa o desaťtisíce štátnych úradníkov. Tí sú zvyknutí pracovať podľa zákonov, vyhlášok a ďalších vnútorných pravidiel. Vládnutie teda obnáša znalosť ako veci na úradoch fungujú a prečo tak fungujú, alebo nefungujú. Jediným výkrikom, že do iks minút bude odvolaný ten, či onen funkcionár sa veci nezmenia.

Zdá sa mi, že štvorka potenciálnych koaličníkov nedocenila, že na vládu potrebujú nielen svojich kámošov, ktorých poznajú „od detstva“, ale aj množstvo odborníkov. Lojálnych odborníkov. Takých, ktorí nebudú priebežne vynášať veci „z kuchyne“ do opozičných lavíc. A tu je pes zakopaný. Na Slovensku sa totiž najviac počíta kto koho pozná.

Kollár vo svojom extemporé v rádiu Expres čosi naznačil. On tých odborníkov nemá. Priznal, že bola jeho chyba, že niektorým novinárom naznačil, koho by kam chcel nominovať. A novinári mu toho človeka „sundali“. Nečudo. Aj ja silno pochybujem, že by nejaký mlaďas, ktorý môže byť vynikajúci webmaster, vedel riadiť informatizáciu štátu a rozdeľovať eurofondy. Buď si to tu niekto predstavuje ako „Hurvínek válku“, alebo si predstavuje, že by takýto človiečik len plnil pokyny. No a to by sme boli na tom ešte horšie, ako doposiaľ.

Nie inak sú na tom aj ostatní zo štátotvornej štvorky. Pár odborníkov sa v ich portfóliu určite nájde, ale takých, ktorí poznajú technológiu byrokracie je treba hľadať s výkonnou čelovkou. Ale počty sú rozdané a matematika nepustí. Ľudia rozhodli, že odborníkov nepotrebujú. Oni potrebujú heslá, ankety, dvadsaťpäť tisíc bytov a zákaz migrantov a koronavírusu. No, ten posledný zákaz je už asi neaktuálny, vírus tu máme.

A bežnému pozorovateľovi sa ostáva len tešiť, ako bude bývalý premiér hromovým hlasom neustále zdôrazňovať, že tu máme vládu šaša z Trnavy, bývalého veksláka, daňového podvodníka a zlodeja pozemkov a – Rišo toho má asi na rováši najmenej – snáď sa teda vytiahne to OLO. Však.

A to všetko iba preto, že ľud odmietol odborníkov.