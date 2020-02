Konečne jednoduchý volebný výber

Tak to tu máme. Hladná dolina, nazývaná Slovensko, konečne má to, čo všetci chceli. Možnosť správneho výberu. Nie len akési intelektuálne a nepochopiteľné naťahovačky. ​

Konečne sa teda volič dočkal. Nepotrebuje zložito uvažovať, keď sedí v krčme. Tam predsa na nejaké kaviarenské debaty nie je čas, treba sa sústrediť, čo má kto „na ruke“. Podobne ani za pásom v automobilke z jedného montážneho postu na druhý nedokričíme, a „na prestávku“ si môže pokladníčka odskočiť len raz za zmenu, a to podľa vôle vedúcej. Tiež tam toho veľa nenadebatuje.

Volič sa teda konečne dočkal. Jasný výber z troch produktov. Na ten v červenom kartóne je roky zvyknutý, veď vlastne ide len o „prebalené“ mäso. Je to so zľavou, a nevadí, že už trocha zapácha. Pridáme viac cesnaku, trocha dlhšie povaríme, a bude to jedlé. Nech nám nikto nič nevraví o nejakej salmonele, či listerióze. Jedinec s dobrou imunitou ani nezbadá, že je nakazený.

Druhý produkt, v elegantnom hnedo – čiernom obale spotrebiteľ pozná už od čias dedov a starých materí. Áno, tieto čierne tabletky používali už naši prarodičia na každú sračku. Či už to boli židia, inoverci, alebo práve to pokazené mäso. Že vraj sa toto liečivo už pár desaťročí nevyrába, a že ho nahradili iné medikamenty? Nevadí, povykrikujeme na korbe nákladniaku, alebo - modernejšie – pustíme videonahrávku na povzbudenie ružencových modlitieb, a účinok sa určite dostaví. Keď nie, tak zájdeme no najbližšieho pohostinstva na borovičku. I tak še dá...

Ale pozor. Proti tejto červenej či čiernohnedej klasike sa derie do popredia tretí konkurenčný produkt. Určený najširšej mase spotrebiteľov, zabalený v obale hýriacom všetkými farbami a podporený masívnou reklamou. Veď to poznáte z obrazovky! Tak prečo to nebrať? Určite je tento produkt najlacnejší, tak kto by rozmýšľal, že ho nebude kde reklamovať.

Výber je teda jasný. Netreba prepočítavať každý centík a zvažovať výhody a nevýhody rôznych prešpekulovaných výrobkov. Veď kto by to čítal, aj tak sú všetky rovnaké. Radšej siahneme po „akciovej ponuke“. Aj keď sa treba načiahnuť do najspodnejšieho regála.